Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на выборах президента РФ в Туле

Избиратели, которые в дни проведения президентских выборов не будут находиться по месту регистрации, смогут проголосовать на любом избирательном участке страны. В том числе и избиратели, зарегистрированные на новых российских территориях.

В Тульской области, как и во многих других регионах, проживают временные переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В их числе — Мария Лукашова, которая во вторник, 13 февраля, пришла в ТИК Центрального района, чтобы прикрепиться к избирательному участку в Туле. В 2022 году она приехала в регион вместе с сыном из Донецка. На счету Марии — более сотни научных работ, она кандидат экономических наук. Почти два года преподает экономические дисциплины в Тульском государственном университете.

Как бы хорошо ни принимал наш город, Мария, конечно, надеется в скором времени вернуться на родину. Но во время выборов в марте этого года точно будет находиться на тульской земле.

— Согласно Указу главы ДНР Дениса Пушилина я покинула родной город Донецк и приехала в Тулу. Наверное, как все дончане, мы надеялись, что уедем ненадолго. Но судьба распорядилась иначе. И вот два года я живу в Туле, здесь продолжаю свою преподавательскую деятельность. Но я всегда помню, кто я и откуда. Донецк — мой родной город и место постоянной регистрации — там же, — рассказывает она.

Мария — человек с активной гражданской позицией. Она участвовала в референдуме 2014 года в Донецке. В 2022 году, уже находясь в Туле, также принимала участие в референдуме по вхождению ДНР в состав России.

— Я считаю, что проголосовать на выборах президента — мое право и мой долг. Потому я пришла в территориальную избирательную комиссию, чтобы прикрепиться к избирательному участку по месту фактического проживания. Для нас, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, очень важна государственная политика России. От нее напрямую зависит наша жизнь. За нами Россия и с нами Бог, — говорит Мария.

Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и прикрепиться к любому удобному избирательному участку может любой избиратель, который в дни голосования будет находиться не по месту регистрации. Для этого необходимо заранее подать соответствующее заявление любым удобным способом: до 11 марта — через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию; с 6 по 11 марта — через любую участковую избирательную комиссию.

На сегодняшний день 8840 избирателей открепились от избирательных участков Тульской области, 5761 избиратель прикрепился к избирательным участкам региона.