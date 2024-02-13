В Тульской области построят комплекс по производству сжиженного природного газа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Территория особой экономической зоны «Узловая» будет расширена. Это предложение было одобрено 12 февраля в Москве на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

— На территории России действует 50 ОЭЗ. Общий объем инвестиций по проектам составляет 6,2 трлн рублей, из которых 1,2 трлн уже осуществлено. Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, составляет 190 млрд рублей. В моногородах и ЗАТО созданы 92 территории опережающего развития. Осуществлено более 305 млрд рублей инвестиций. Количество резидентов, реализующих проекты на преференциальных территориях (ТОР и ОЭЗ), составляет почти 2,5 тысячи, создано более 172 тысяч рабочих мест. В будущих новых особых экономических зонах планируются к реализации проекты, имеющие большое значение для развития экономики нашей страны, — сказал Юрий Трутнев.

Особая экономическая зона «Узловая» создана в 2016 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Для резидентов ОЭЗ создается вся необходимая инфраструктура. Свои производства разместили 27 компаний, общая площадь территории составляет почти 500 га. Резиденты уже вложили около 30 млрд рублей инвестиций и создали более 2000 рабочих мест. Объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составляет около 1,2 млрд рублей.

Проект расширения ОЭЗ «Узловая» в Тульской области предусматривает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на площади порядка 19 га.

Объем инвестиций компании «НОВАТЭК-СПГ топливо Тула» составит более 8 млрд рублей.

— Тульская область занимает лидирующие позиции национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Расширение территории ОЭЗ «Узловая» позволит предложить нашим партнерам наиболее комфортные условия ведения бизнеса, — прокомментировал губернатор Алексей Дюмин.