  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдет большая ярмарка вакансий в сфере ОПК - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет большая ярмарка вакансий в сфере ОПК
Фото ГУ ТО "ЦЗН Тульской области"

В Туле пройдет большая ярмарка вакансий в сфере ОПК

Мероприятие состоится в здании кадрового центра «Работа России».

Предприятия Тулы пригласят на работу специалистов разных профилей в сфере ОПК. Пообщаться с представителем интересующей организации соискатели могут на большой ярмарке вакансий, которая состоится 15 февраля. 

Так, жителям города предложат вакансии по востребованным рабочим профессиям: инженер, столяр, водитель автомобиля, монтажник, токарь, сборщик деталей, электрогазосварщик, швея и т. д.

В ярмарке представят более тысячи вакантных рабочих мест предприятия: машзавод «Штамп», «Октава», НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, КБП, Тулаточмаш, НПО «Стрела», Тульский патронный завод, завод «Тула», АК «Туламашзавод», НПО «Базальт», ОКБ «Октава», ИТОЗ, ЦКБА.

— Для работодателей и граждан, находящихся в поисках работы, открытые отборы стали привычной и самой удобной формой взаимодействия. Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но и узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций. Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, ДМС, отдых в российских санаториях, помощь в закрытии ипотеки, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно, — рассказали в ЦЗН Тульской области.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Работа Россииярмарка вакансий
Место
предприятия ОПКТулаулица Демонстрации

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за вывоза снега на ул. Лейтейзена ограничат движение транспорта
Из-за вывоза снега на ул. Лейтейзена ограничат движение транспорта
«Лазаревские лавки» разыгрывают шоколадные пельмени ко Дню всех влюбленных
«Лазаревские лавки» разыгрывают шоколадные пельмени ко Дню всех влюбленных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.