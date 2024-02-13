В Туле пройдет большая ярмарка вакансий в сфере ОПК

Фото ГУ ТО "ЦЗН Тульской области"

Предприятия Тулы пригласят на работу специалистов разных профилей в сфере ОПК. Пообщаться с представителем интересующей организации соискатели могут на большой ярмарке вакансий, которая состоится 15 февраля.

Так, жителям города предложат вакансии по востребованным рабочим профессиям: инженер, столяр, водитель автомобиля, монтажник, токарь, сборщик деталей, электрогазосварщик, швея и т. д.

В ярмарке представят более тысячи вакантных рабочих мест предприятия: машзавод «Штамп», «Октава», НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, КБП, Тулаточмаш, НПО «Стрела», Тульский патронный завод, завод «Тула», АК «Туламашзавод», НПО «Базальт», ОКБ «Октава», ИТОЗ, ЦКБА.

— Для работодателей и граждан, находящихся в поисках работы, открытые отборы стали привычной и самой удобной формой взаимодействия. Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но и узнать об услугах кадрового центра у специалиста, который всегда присутствует на площадке проведения для консультаций. Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, ДМС, отдых в российских санаториях, помощь в закрытии ипотеки, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно, — рассказали в ЦЗН Тульской области.

Ярмарка состоится с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.