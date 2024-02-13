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«Тульский взлёт»: в оружейной столице состоялся турнир по адаптивному тхэквондо ГТФ
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

«Тульский взлёт»: в оружейной столице состоялся турнир по адаптивному тхэквондо ГТФ

Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение».

В традиционном межрегиональном турнире по адаптивному тхэквондо ГТФ (Федерация Taekwon-do GTF) «Тульский взлёт» приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области, Тулы, Владимира, Калуги, Твери.

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Турнир включал в себя две дисциплины — «Хъёнг» и «Имитация техники», в которых соревновались спортсмены с ментальными нарушениями от 6 лет, а также взрослые участники старше 18 лет.

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Главный организатор соревнований — руководитель РСБИ в Заокском районе Тульской области, президент региональной Федерации тхэквондо ГТФ Анастасия Синдеева при поддержке ГУДО ТО «Областная спортивная школа по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» и министерство спорта Тульской области.

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Люди
Анастасия Синдеева
Место
ТулаНовое поколение

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