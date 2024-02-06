  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На улице Металлистов установили смотровой VR-бинокль - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На улице Металлистов установили смотровой VR-бинокль

На улице Металлистов установили смотровой VR-бинокль

Обещанный арт-объект «Тульские улицы» появился напротив дома № 6 по ул. Металлистов. Правда, работает он почему-то через раз.

На пешеходной ул. Металлистов установили функциональный арт-объект «Тульские улицы». Если быть совсем точными, объект называется «Мультимедийная виртуальная панорама». 

Смотровой бинокль с цифровым VR-контентом призван погрузить нас в атмосферу тульских улиц конца XIX — начала XX века, показать круговую панораму улицы с информационными справками по ключевым объектам. Таково описание из техзадания к госзакупке.

photo_2024-02-06_13-06-08.jpg

Предполагается, что мультимедийная виртуальная панорама должна воспроизводить зацикленный панорамный 3D-видеоролик, показывая улицу Пятницкую конца XIX — начала XX века. В ролике должны появляться дома с № 1 по № 23 по ул. Металлистов, часть кремля, колокольня Успенского собора, Казанская церковь (на месте машколледжа), церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Новоникитская часовня.

На видео присутствуют фигурки людей в одежде той эпохи, конный экипаж, из динамиков доносятся звуки улицы: кошки, собаки, птички, извозчики со своим «Поберегись!». 

Цена контракта — 2 млн 915 тыс. руб., аукцион выиграло тульское ООО «Альтернатива». 

photo_2024-02-06_13-06-09.jpg

Myslo тоже решил посмотреть виртуальную панораму.

photo_2024-02-06_13-06-07 (2).jpg

Жмешь на кнопку — должен начинаться ролик. Штука, честно говоря, не очень удобная, тяжеловата. Ролик запаздывает за поворотом бинокуляра, на переднем плане появились какие-то посторонние летающие предметы.

 555.PNG

А потом прибор и вовсе перестал функционировать. 

Мы запросили комментарий администрации города. Как рассказали Myslo в Городской службе единого заказчика, для начала воспроизведения контента необходимо нажать и отпустить кнопку, то же самое нужно сделать для остановки ролика.

– По вопросу некорректной работы данного объекта, информируем, что в адрес подрядной организации направлено требование об устранении сбоев.

 

О том, что целый комплекс функциональных арт-объектов будет установлен в рамках реализации государственной программы региона «Улучшение Инвестиционного климата Тульской области», Myslo подробно писал здесь.

В комплекс вошли: смотровой бинокль «Тульские улицы», «Селфи с Л. Н. Толстым» возле музея «Л.Н.Т», «Динамическая мозаика. Знаменитые туляки» и «Слуховые трубы» на Казанской набережной, постамент для бронзового макета «Исторический центр Тулы 1913 г.». В общей сложности на мультимедийное оборудование планировали потратить 8 млн 475 тыс. руб.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:05 −6
Другие статьи по темам
Событие
бинокльвиртуальная реальность
Место
Тулаулица Металлистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская лыжница Фалеева выиграла VI этап Кубка России и получила 100 тыс. рублей
Тульская лыжница Фалеева выиграла VI этап Кубка России и получила 100 тыс. рублей
Капитан «Тулицы» Ольга Ефимова: «В Туле невероятные болельщики»
Капитан «Тулицы» Ольга Ефимова: «В Туле невероятные болельщики»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.