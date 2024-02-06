На улице Металлистов установили смотровой VR-бинокль

Обещанный арт-объект «Тульские улицы» появился напротив дома № 6 по ул. Металлистов. Правда, работает он почему-то через раз.

На пешеходной ул. Металлистов установили функциональный арт-объект «Тульские улицы». Если быть совсем точными, объект называется «Мультимедийная виртуальная панорама».

Смотровой бинокль с цифровым VR-контентом призван погрузить нас в атмосферу тульских улиц конца XIX — начала XX века, показать круговую панораму улицы с информационными справками по ключевым объектам. Таково описание из техзадания к госзакупке.

Предполагается, что мультимедийная виртуальная панорама должна воспроизводить зацикленный панорамный 3D-видеоролик, показывая улицу Пятницкую конца XIX — начала XX века. В ролике должны появляться дома с № 1 по № 23 по ул. Металлистов, часть кремля, колокольня Успенского собора, Казанская церковь (на месте машколледжа), церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Новоникитская часовня.

На видео присутствуют фигурки людей в одежде той эпохи, конный экипаж, из динамиков доносятся звуки улицы: кошки, собаки, птички, извозчики со своим «Поберегись!».

Цена контракта — 2 млн 915 тыс. руб., аукцион выиграло тульское ООО «Альтернатива».

Myslo тоже решил посмотреть виртуальную панораму.

Жмешь на кнопку — должен начинаться ролик. Штука, честно говоря, не очень удобная, тяжеловата. Ролик запаздывает за поворотом бинокуляра, на переднем плане появились какие-то посторонние летающие предметы.

А потом прибор и вовсе перестал функционировать.

Мы запросили комментарий администрации города. Как рассказали Myslo в Городской службе единого заказчика, для начала воспроизведения контента необходимо нажать и отпустить кнопку, то же самое нужно сделать для остановки ролика.

– По вопросу некорректной работы данного объекта, информируем, что в адрес подрядной организации направлено требование об устранении сбоев.

О том, что целый комплекс функциональных арт-объектов будет установлен в рамках реализации государственной программы региона «Улучшение Инвестиционного климата Тульской области», Myslo подробно писал здесь.

В комплекс вошли: смотровой бинокль «Тульские улицы», «Селфи с Л. Н. Толстым» возле музея «Л.Н.Т», «Динамическая мозаика. Знаменитые туляки» и «Слуховые трубы» на Казанской набережной, постамент для бронзового макета «Исторический центр Тулы 1913 г.». В общей сложности на мультимедийное оборудование планировали потратить 8 млн 475 тыс. руб.

