В Туле работает выставка «Наш город добрых дел: мы вместе»

Увидеть ее можно будет до 30 марта.

До 30 марта в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова на большом кругу будет проходить фотовыставка, посвящённая командам некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации, или сокращенно НКО, участвуют во всех основных сферах жизнедеятельности города: поддерживают детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботятся об экологии города и помогают бездомным животным, занимаются воспитанием молодого поколения, поддержкой людей с ограниченными возможностями, улучшением жилого пространства, развитием спорта и другой социально ориентированной деятельностью.

Фотовыставка посвящена победителям конкурсов муниципальных грантов, предоставляемых администрацией города Тулы социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям. Благодаря выставке можно также познакомиться с участниками благотворительных акций, волонтерами (добровольцами), сотрудниками и руководителями общественных организаций — теми, кто делает добрые дела и помогает нуждающимся.

Всего в областной столице зарегистрировано более полутысячи НКО. За каждой из этих организаций стоят социально значимые мероприятия, важные информационные поводы, судьбы реальных людей, которым НКО дарят тепло и заботу.

На выставке представлены команды проектов, которые сообща делают добрые дела в Туле и Тульской области.

Присоединиться к работе некоммерческих организаций может каждый желающий.

Информацию о НКО можно получить в Общественном ресурсном центре города Тулы и на сайте: https://орц71.рф.

Мероприятие проходит при поддержке администрации города Тулы, Общественного ресурсного центра города Тулы и ЦПКиО им. П.П. Белоусова.