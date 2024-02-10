  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле работает выставка «Наш город добрых дел: мы вместе» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле работает выставка «Наш город добрых дел: мы вместе»

В Туле работает выставка «Наш город добрых дел: мы вместе»

Увидеть ее можно будет до 30 марта.

До 30 марта в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова на большом кругу будет проходить фотовыставка, посвящённая командам некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации, или сокращенно НКО, участвуют во всех основных сферах жизнедеятельности города: поддерживают детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботятся об экологии города и помогают бездомным животным, занимаются воспитанием молодого поколения, поддержкой людей с ограниченными возможностями, улучшением жилого пространства, развитием спорта и другой социально ориентированной деятельностью.

Фотовыставка посвящена победителям конкурсов муниципальных грантов, предоставляемых администрацией города Тулы социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям. Благодаря выставке можно также познакомиться с участниками благотворительных акций, волонтерами (добровольцами), сотрудниками и руководителями общественных организаций — теми, кто делает добрые дела и помогает нуждающимся.

Всего в областной столице зарегистрировано более полутысячи НКО. За каждой из этих организаций стоят социально значимые мероприятия, важные информационные поводы, судьбы реальных людей, которым НКО дарят тепло и заботу.

На выставке представлены команды проектов, которые сообща делают добрые дела в Туле и Тульской области.

Присоединиться к работе некоммерческих организаций может каждый желающий.

Информацию о НКО можно получить в Общественном ресурсном центре города Тулы и на сайте: https://орц71.рф

Мероприятие проходит при поддержке администрации города Тулы, Общественного ресурсного центра города Тулы и ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
вчера, в 21:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Октябрьской водитель «Крузака» решил, что красный и встречка — для него
На ул. Октябрьской водитель «Крузака» решил, что красный и встречка — для него
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.