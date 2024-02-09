Для студентов ТулГУ и ТГПУ построят оборонный кампус: проект оценили в 28 млрд рублей

Власти Тульской области намерены привлечь для создания оборонного кампуса государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Запланировано, что в кампус войдет инжиниринговый центр для ОПК, медико-биологический центр, общежития и гостиницы. Проект планируют реализовать до 2030 года.
Как сообщил министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, проект будет стоить 28 млрд рублей. Первый этап оценивается в 19,3 млрд рублей. Общая стоимость составит порядка 28 млрд рублей.
— Мы планируем задействовать все источники финансирования, как прямые федеральные деньги в рамках федеральной правительственной инвестиционной программы, кроме того, у нас подтвердили финансирование наши предприятия, — сказал Емельяненко.
Первый этап реализации планируется на 2024–2027 годы, второй — до 2030 года. Участниками проекта станут два крупнейших вуза региона — Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.