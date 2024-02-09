Для студентов ТулГУ и ТГПУ построят оборонный кампус: проект оценили в 28 млрд рублей

Его построят в два этапа – до 2030 года.

Власти Тульской области намерены привлечь для создания оборонного кампуса государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Запланировано, что в кампус войдет инжиниринговый центр для ОПК, медико-биологический центр, общежития и гостиницы. Проект планируют реализовать до 2030 года.

Как сообщил министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, проект будет стоить 28 млрд рублей. Первый этап оценивается в 19,3 млрд рублей. Общая стоимость составит порядка 28 млрд рублей.

— Мы планируем задействовать все источники финансирования, как прямые федеральные деньги в рамках федеральной правительственной инвестиционной программы, кроме того, у нас подтвердили финансирование наши предприятия, — сказал Емельяненко.