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В Тульской области незаконно уволили школьного сторожа: суд восстановил его в должности

В Тульской области незаконно уволили школьного сторожа: суд восстановил его в должности

Кроме этого, школа выплатит ему около 40 тысяч рублей.

В Одоевском районном суде рассмотрели иск местного жителя к МОУ «Пристанционная средняя образовательная школа» о признании незаконным увольнения, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула. 

Истец заявил, что с 1 октября 2021 года работал в школе сторожем. В соответствии с трудовым договором ему устанавливалась продолжительность рабочей смены 8 часов и междусменный отдых 42 часа.

Однако в нарушение трудового договора он работал по 12 часов, а также работодатель заставлял его выполнять функции, которые не входили в его должностные обязанности, при этом никаких доплат за работу не производил.
 
26 ноября 2023 года он работал в ночную смену. Примерно в 0.30 с проверкой в школу приехала и. о. директора, которая не обнаружила сторожа на рабочем месте, так как в это время он осуществлял обход здания. А уже 1 декабря мужчине сообщили, что он уволен:

— Исполняющая обязанности позвонила и в грубой форме заявила, что я больше не работаю в школе. При этом никаких письменных документов об увольнении мне не вручили, — сообщил истец.

По окончании рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что работодателем не была соблюдена процедура увольнения работника. Мужчину восстановят в должности и заплатят ему 38 423 рубля — средний заработок за время вынужденного прогула. 
 
 

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