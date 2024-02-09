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Представители отряда «ЛизаАлерт» проведут лекцию для туляков

Представители отряда «ЛизаАлерт» проведут лекцию для туляков

Они расскажут, как проходят поиски пропавших людей, и кто может к ним присоединиться.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих на ознакомительную лекцию. Если вы слышали про отряд «ЛизаАлерт», хотели бы помогать волонтёрам находить пропавших людей, но не знаете, с чего начать – это мероприятие для вас.

На встрече вы узнаете, как проходят поиски и какие методики использует отряд, где искать информацию об актуальных поисках, что взять с собой на лесной и городской поиск и как помочь отряду, не выходя из дома.

Лекция пройдёт 15 февраля, в 19.00, в отеле «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3.

Необходима регистрация по этой ссылке. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8(999)782-56-95. А если вы уже решили вступить в ряды поисковиков, заполнить анкету можно здесь.

 

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