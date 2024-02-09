  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский проект помощи глухим беременным женщинам реализуют в других регионах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский проект помощи глухим беременным женщинам реализуют в других регионах
ru.freepik.com

Тульский проект помощи глухим беременным женщинам реализуют в других регионах

Специальный цикл лекций разработала тулячка Елена Максимова.

Проект по подготовке глухих беременных женщин к рождению ребенка «Школа будущих родителей в тишине» заявлен на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Его презентовали в Туле в ходе стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил ТАСС

Школа для глухих женщин открылась в 2022 году. Проект разработала и реализовала тулячка Елена Максимова. В 2023 году Forbes Woman признал ее лучшей руководительницей благотворительного проекта. «Школа будущих родителей в тишине» – цикл лекций, который на жестовом языке рассказывает о беременности и родах, грудном вскармливании и уходе за ребенком.

Во время обсуждения проекта губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил адаптировать его для женщин, получивших травмы на производстве или в результате ДТП. Многие из них хотели бы иметь детей, но не могут решиться из-за психологических барьеров.

– Мы поможем контактами и на федеральном, и на региональном уровне. Подключим фонды, НКО, чтобы проект вырос и стал еще одним инструментом для повышения качества жизни людей с инвалидностью, – сказала директор АСИ Светлана Чупшева.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Событие
Школа будущих родителей в тишине
Люди
Елена МаксимоваАлексей Дюмин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Представители отряда «ЛизаАлерт» проведут лекцию для туляков
Представители отряда «ЛизаАлерт» проведут лекцию для туляков
IT-стартап Кристины Романовской «Лазаревское ТЕХ» вошел в шорт-лист в номинации «Агротех-стартап года»
IT-стартап Кристины Романовской «Лазаревское ТЕХ» вошел в шорт-лист в номинации «Агротех-стартап года»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.