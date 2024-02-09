Тульский проект помощи глухим беременным женщинам реализуют в других регионах

Проект по подготовке глухих беременных женщин к рождению ребенка «Школа будущих родителей в тишине» заявлен на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Его презентовали в Туле в ходе стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил ТАСС.

Школа для глухих женщин открылась в 2022 году. Проект разработала и реализовала тулячка Елена Максимова. В 2023 году Forbes Woman признал ее лучшей руководительницей благотворительного проекта. «Школа будущих родителей в тишине» – цикл лекций, который на жестовом языке рассказывает о беременности и родах, грудном вскармливании и уходе за ребенком.

Во время обсуждения проекта губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил адаптировать его для женщин, получивших травмы на производстве или в результате ДТП. Многие из них хотели бы иметь детей, но не могут решиться из-за психологических барьеров.

– Мы поможем контактами и на федеральном, и на региональном уровне. Подключим фонды, НКО, чтобы проект вырос и стал еще одним инструментом для повышения качества жизни людей с инвалидностью, – сказала директор АСИ Светлана Чупшева.