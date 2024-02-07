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«Многие хотят служить именно в ВДВ» – начальник пункта отбора на военную службу по контракту

«Многие хотят служить именно в ВДВ» – начальник пункта отбора на военную службу по контракту

В пункте отбора каждый день многолюдно. Сюда съезжаются защитники Родины со всех уголков России.

Многих привлекает именно возможность служить в 106-й гвардейской ВДВ — это и престижно, и подготовка перед отправкой на высоком уровне.

Павел

— Я работал водителем-дальнобойщиком. На СВО же решил пойти потому, что у меня многие друзья и товарищи уже служат там: кто мобилизован, кто сам пошел. Вот и я решил, — рассказывает 39-летний Павел из Пермского края, г. Кудымка. — Я сам когда-то служил по призыву в ВДВ, поэтому и выбрал Тулу в качестве пункта отправки. Готов на любую специальность, какую предложат. Семья поддержала мой выбор.

Иван

— Я являюсь участником СВО — полгода провел по добровольческому контракту в штурмовой роте штурмовиком-гранатометчиком. Зачищали с ребятами укрепления противника, — рассказал 34-летний Иван из Хабаровского края. — Решил вернуться — сердце позвало. Семья и друзья поддержали мой выбор. До СВО был егерем — штатным охотником. Но понял, что надо воевать за свою страну.

Для тех, кто отправляется на службу по контакту из Тульской области предусмотрено большое количество мер поддержки. В 2024 году по поручению губернатора Алексея Дюмина этот перечень расширен.

Военнослужащим-контрактникам, как и всем военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их семьям положен целый ряд региональных выплат и социальных гарантий.

На сегодняшний день в регионе действует 58 различных мер социальной поддержки граждан.

Все меры, предоставление которых осуществлялось в 2023 году, продлены на 2024 год. Сейчас это 33 финансовых и 25 нематериальных мер поддержки. Предоставление каждой из них гражданам-участникам СВО находится на контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

При заключении контракта все участники специальной военной операции получают единовременную выплату. С этого года по поручению губернатора она увеличена со 150 до 255 тысяч рублей. А с учетом выплаты Президента РФ в 195 тыс. рублей общая сумма составляет 450 тысяч рублей и начисляется автоматически.

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По поручению главы региона расширены меры поддержки для туляков, участвующих в СВО. Теперь единовременная выплата в размере 155 тысяч рублей будет предоставляться не только гражданам, которые в 2024 году направлены пунктом отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) по Тульской области или военным комиссариатом Тульской области для прохождения военной службы по контракту сроком на один год и более, но и тулякам, призванным на военную службу по мобилизации или проходящим военную службу по призыву в других регионах России, которые в 2024 году заключили контракт сроком на один год и более. Кроме того, такие туляки получат региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Все участники СВО могут получить статус ветеранов боевых действий.

Напомним, ежемесячные выплаты в зоне специальной военной операции составляют от 204 тысяч рублей и более — в зависимости от звания, должности и выслуги лет.

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Получить индивидуальную консультацию по мерам поддержки можно, позвонив по телефону 129 или обратившись в «Мой семейный центр». 

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Антон Перевозчиков рассказал, что контрактниками могут стать граждане от 18 до 60 лет. Мужчин 60 – 65 лет принимают на службу только на узконаправленные специальности.

Антон Перевозчиков

— Прийти в пункт отбора могут не только те, кто уже служил (например, проходил срочную службу в армии), но и те, кто в армии не был. На период СВО возможность заключить контракт есть в том числе и у тех, кто был признан ограниченно годным и годным с незначительными ограничениями, вне зависимости от образования. Все кандидаты проходят дополнительную подготовку в учебных частях: она длится от трех недель и более в зависимости от специальности. И только потом бойцы отправляются в зону проведения СВО.

В пункте отбора, который располагается в Туле на улице Коминтерна, 28, помогают быстро оформить все необходимые документы.

Здесь же все кандидаты проходят медицинский осмотр, он занимает один день. Только после этого принимается решение — годен тот или иной кандидат к службе по контракту или нет.

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117.

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Телефон пункта отбора — 8 (4872) 56-19-90. Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф.

О том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию, доступно и подробно описано на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.

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сегодня, в 18:13 −1
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