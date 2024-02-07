Красивых замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2025»

Официальное представительство Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» в Туле модельное агентство Gold Models приглашает на отборочный тур V юбилейного областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область — 2025».



Победительница представит регион и страну на лучших мировых конкурсах красоты.

Финалисток ждет мастер-класс по дефиле, мастер-класс по фотопозированию, конкурсная фото- и видеосессия, репетиции и подготовка к конкурсу, просмотр творческих номеров (по желанию участниц), модный показ, яркое финальное шоу.

В честь юбилея конкурса всем участницам организаторы обещают короны, эксклюзивные титульные ленты, дипломы, подарки.

Победительница примет участие в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная», получит эксклюзивную корону и ленту, украшенную кристаллами Swarovski, в течение года будет активно участвовать в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях города.



Кастинг пройдет 10 и 17 февраля в 15.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Запись на кастинг и подробности по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.