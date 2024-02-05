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Жесткое ДТП в Каменском районе Тульской области: погибли два человека

Жесткое ДТП в Каменском районе Тульской области: погибли два человека

По предварительной информации, причиной трагедии стад выезд на полосу встречного движения.

Вечером 5 февраля на 65-м километре автодороги Лапотково-Ефремов произошло ДТП. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Sportage.

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По имеющимся на момент публикации новости информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Чтобы достать водителя иномарки из искореженного корпуса, сотрудникам МЧС пришлось применять специальный гидравлический инструмент. 

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«На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий и устанавливают обстоятельства автоаварии»,  - уточнили в УГИБДД.

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