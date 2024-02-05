Жесткое ДТП в Каменском районе Тульской области: погибли два человека

По предварительной информации, причиной трагедии стад выезд на полосу встречного движения.

Вечером 5 февраля на 65-м километре автодороги Лапотково-Ефремов произошло ДТП. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Sportage.

По имеющимся на момент публикации новости информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Чтобы достать водителя иномарки из искореженного корпуса, сотрудникам МЧС пришлось применять специальный гидравлический инструмент.

«На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий и устанавливают обстоятельства автоаварии», - уточнили в УГИБДД.