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В Тульском экзотариуме появились на свет 8 огненных сцинков
Фото Анны Ворониной.

В Тульском экзотариуме появились на свет 8 огненных сцинков

Рождаются они уже жизнеспособными и готовыми к своей первой охоте.

В Тульском экзотариуме появились на свет 8 огненных сцинков. Малыши выбрались из яиц и, по словам сотрудников зоопарка, чувствуют себя прекрасно.

Пока сцинков поместили в отсадники, где они будут содержаться по одному, а затем уедут жить в другие зоопарки.

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Тульский экзотариум — один из важнейших в России и Европе центров изучения и репродукции редких рептилий. Все питомцы зоопарка находятся в условиях, максимально приближенных к реальным, в идеальных для рептилий температуре и влажности.

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Огненный сцинк — крупная ящерица, ведущая наземный образ жизни. Вырастает до 35 см. В окрасе преобладают красно-коричневые тона, у некоторых жёлто-коричневые. 

Обитает во влажных лесистых биотопах в Африке, от западного побережья Сьерра-Леоне на восток до Уганды и на юг до Анголы. Большую часть жизни эти сцинки проводят в норах, которые роют сами, выбирая участки вдоль корней деревьев, или пользуются уже готовыми укрытиями.

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