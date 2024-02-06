  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 6 февраля: ветрено и до -7 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 6 февраля: ветрено и до -7 градусов
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 6 февраля: ветрено и до -7 градусов

Синоптики обещают низкое атмосферное давление.

Во вторник в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах местами гололедица. Ветер западный, до 12 метров в секунду.

Температура ночью и днём — от -1 до -7 градусов. Атмосферное давление низкое — 730-735 мм рт. ст.

1.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле по ряду адресов будет понижено давление воды
В Туле по ряду адресов будет понижено давление воды
При пожаре в Суворовском районе погибла женщина
При пожаре в Суворовском районе погибла женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.