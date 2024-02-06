Погода в Туле 6 февраля: ветрено и до -7 градусов

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм), на дорогах местами гололедица. Ветер западный, до 12 метров в секунду.

Температура ночью и днём — от -1 до -7 градусов. Атмосферное давление низкое — 730-735 мм рт. ст.