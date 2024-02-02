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Владимир Путин в Туле: «Гражданская промышленность выросла на 30%»
Фото Дмитрия Дзюбина

Владимир Путин в Туле: «Гражданская промышленность выросла на 30%»

Президент выступил в атриуме Тульского кремля с речью.

Сегодня, 2 февраля, глава государства посетил областную столицу с рабочим визитом. Как сообщал Myslo ранее, Владимир Путин встретился с работниками «Тулаточмаша». 

Путин выступил в атриуме Тульского кремля на форуме «Все для Победы».

— Только что на встрече с активом мы говорили о том, какую роль играет крепкий тыл для укрепления обороноспособности страны. Хочу сказать оборонщикам огромное спасибо за достойные результаты. Наши предприятия совершили настоящий прорыв. Вы доказали, что достойны наших великих предков, которые в годы ВОВ выиграли сложнейшую индустриальную битву. Вся страна стала творцом победы в 1945 году.

Работа на предприятиях ОПК идет в три смены, осваивается выпуск новой техники, объемы растут от месяца к месяцу. Показатели увеличились не на проценты, а в разы! 

Выполнение гособоронзаказа идет практически на уровне 100%. Уверен, что мы и дальше будем держать планку. На 2024 год гособоронзаказ увеличен и полностью профинансирован.

По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской промышленности. Это станки, приборы, перспективные материалы и многое другое.

Вся экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:07 −10
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