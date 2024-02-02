  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В квартире минусовая температура: в домах на Областной две недели не могут наладить отопление - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Владимир Путин вручил гендиректору НПО «СПЛАВ» орден «За доблестный труд»
Фото Дмитрия Дзюбина

Владимир Путин вручил гендиректору НПО «СПЛАВ» орден «За доблестный труд»

Тульское предприятие стало первым производством в стране, удостоившимся почетной награды.

2 февраля в атриуме Тульского кремля Владимир Путин вручил орден генеральному директору АО НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» Ринату Идрисову.  Награждение состоялось в рамках форума «Все для Победы».

— «СПЛАВ» — первый, кто получит этот орден. Это ведущее российское предприятие РСЗО. Хочу поздравить коллектив с заслуженной наградой! — сказал глава государства.

Галерея
показать все фотографии

Ринат Идрисов поблагодарил Владимира Путина и отметил, что это награда не только их предприятия, «а сотен предприятий по всей стране, с которыми „СПЛАВ“ кует щит и меч для Родины».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:00 −6
Другие статьи по темам
Событие
НПО СПЛАВвсе для победы
Люди
Владимир Путин
Место
ТулаТульский кремль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крематорий для животных: жители Малёвки и Осиновой Горы подали в суд на Тульскую городскую Думу
Крематорий для животных: жители Малёвки и Осиновой Горы подали в суд на Тульскую городскую Думу
В Туле водитель Mazda проехал на красный по встречке
В Туле водитель Mazda проехал на красный по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.