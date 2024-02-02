Владимир Путин вручил гендиректору НПО «СПЛАВ» орден «За доблестный труд»

Фото Дмитрия Дзюбина

2 февраля в атриуме Тульского кремля Владимир Путин вручил орден генеральному директору АО НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» Ринату Идрисову. Награждение состоялось в рамках форума «Все для Победы».

— «СПЛАВ» — первый, кто получит этот орден. Это ведущее российское предприятие РСЗО. Хочу поздравить коллектив с заслуженной наградой! — сказал глава государства.

Ринат Идрисов поблагодарил Владимира Путина и отметил, что это награда не только их предприятия, «а сотен предприятий по всей стране, с которыми „СПЛАВ“ кует щит и меч для Родины».