В преддверии 8 марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

Администрация Тулы проведёт аукцион на право организации ярмарок по продаже цветов на городских улицах с 6 по 8 марта.
Они должны располагаться на пешеходных тротуарах и не более чем в 30 метрах от остановок общественного транспорта. Утверждены семь адресов:
- Нечётная сторона ул. Металлургов, рядом с трамвайной остановкой «Поликлиника»,
- Нечётная сторона ул. Кутузова, рядом с остановкой трамвая «ДК ТуКЗ»,
- Чётная сторона ул. Вильямса, рядом с остановкой «Областная больница»,
- Вдоль фасада дома № 1 по ул. Дмитрия Ульянова, рядом с троллейбусной остановкой «Красноармейский проспект»,
- Чётная сторона ул. Первомайской, рядом с одноименной троллейбусной остановкой,
- Ул. Оборонная, вдоль ограждения Комсомольского сквера, рядом с трамвайной остановкой «ул. Кауля»,
- Вдоль фасада дома № 12 по ул. Луначарского, не дальше 30 метров от входа в сторону ул. Галкина.