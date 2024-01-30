В преддверии 8 марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

Фото из архива Myslo

Администрация Тулы проведёт аукцион на право организации ярмарок по продаже цветов на городских улицах с 6 по 8 марта.

Они должны располагаться на пешеходных тротуарах и не более чем в 30 метрах от остановок общественного транспорта. Утверждены семь адресов: