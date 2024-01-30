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В преддверии 8 марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок
Фото из архива Myslo

В преддверии 8 марта в Туле будут работать семь цветочных ярмарок

Соответствующее распоряжение подписал начальник городского управления экономического развития Александр Ильинский.

Администрация Тулы проведёт аукцион на право организации ярмарок по продаже цветов на городских улицах с 6 по 8 марта.

Они должны располагаться на пешеходных тротуарах и не более чем в 30 метрах от остановок общественного транспорта. Утверждены семь адресов:

  • Нечётная сторона ул. Металлургов, рядом с трамвайной остановкой «Поликлиника»,
  • Нечётная сторона ул. Кутузова, рядом с остановкой трамвая «ДК ТуКЗ»,
  • Чётная сторона ул. Вильямса, рядом с остановкой «Областная больница»,
  • Вдоль фасада дома № 1 по ул. Дмитрия Ульянова, рядом с троллейбусной остановкой «Красноармейский проспект»,
  • Чётная сторона ул. Первомайской, рядом с одноименной троллейбусной остановкой,
  • Ул. Оборонная, вдоль ограждения Комсомольского сквера, рядом с трамвайной остановкой «ул. Кауля»,
  • Вдоль фасада дома № 12 по ул. Луначарского, не дальше 30 метров от входа в сторону ул. Галкина.

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сегодня, в 20:15 −1
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