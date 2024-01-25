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Тульская полиция предупреждает пассажиров общественного транспорта о мошенниках

Тульская полиция предупреждает пассажиров общественного транспорта о мошенниках

Правоохранители совместно с областным минтрансом информируют жителей об уловках аферистов.

Сотрудники УМВД России по Тульской области вместе с представителями регионального минтранса проводят информационную кампанию, цель которой – разъяснить тулякам основные схемы телефонных мошенников и снизить число жертв аферистов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что с января на телеэкранах, установленных в муниципальном общественном транспорте, транслируются семь тематических видеороликов.

Каждый из них посвящён одному из самых распространённых способов обмана. Полицейские надеются, что эти меры помогут снизить число потенциальных жертв злоумышленников.

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