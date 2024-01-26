Погода в Туле 26 января: небольшой снег и от -5 до нуля

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в регионе сохранится облачная погода. Ожидается небольшой снег (до 2 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду. Ночью от -7 до -2, днём — от -5 до нуля. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.