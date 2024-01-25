Избавить Заречье от вони и помочь с поиском работы: что пообещали студентам тульские чиновники?

Фото Алексея Пирязева

Эта встреча традиционно собирает лучших студентов тульских вузов. В этом году она прошла в одном из самых молодёжных мест Тулы — кластере «Октава».

В режиме открытого микрофона участники задают приглашённым гостям вопросы. Резидентами форума стали зам. губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, министр молодёжной политики Алексей Давлетшин, глава администрации Тулы Илья Беспалов и управляющий директор АО «КБП» Вячеслав Ковалёв.

Алексей Давлетшин отметил, что в Туле стало доброй традицией делать День студента во всех смыслах большим, межвузовским, привлекать ребят из среднего звена профессионального образования.

Вячеслав Федорищев:

Вячеслав Федорищев — Мы ищем возможности больше общаться с вами. Сегодня здесь собрались лучшие студенты, которые поступали в вузы с высшими балами, которые участвуют в разных мероприятиях, во многом первые, не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Мы хотим знать, чем можем быть для вас полезными.

Первыми к микрофону потянулись «журналисты». Студент кафедры журналистики ТулГУ Никита напомнил Алексею Давлетшину, что уже брал у него интервью. Затем обратился к нему со своей инициативой:

— Предлагаю на постоянной основе брать интервью у членов правительства. Для чего это нужно? Во-первых, контролировать процессы, которые происходят у нас во власти. Во-вторых, чтобы люди, которые устраиваются на государственные должности, понимали, кто «над ними». Выкладывать интервью будем на платформе молодёжного центра «Тирекс».

Студент кафедры вооружений института ИВТС Сергей — член студенческого конструкторского бюро, которое разрабатывает конструктор самолётного типа, занимается испытанием крыла и двигателя.

— Наши студенты готовятся к работе на предприятиях Тульской области. Вопрос: где найти предприятие — индустриального партнёра? Они не хотят работать со студенческими бюро, потому что чувствуют, наверное, неопытность студентов и нам не доверяют.

Начинающему профессионалу ответил Вячеслав Ковалёв — управляющий директор АО «КБП». Он пообещал решить проблему сотрудничества с предприятиями области:

— Мы безусловно заинтересованы в свежих идеях. Пусть 90% пройдут незамеченными, но 10% станут теми самыми «бриллиантами». Много программ запускаем в виде стартапов. На их основе мы как раз формируем лаборатории, производства. Там не так страшно ошибиться, главное — работать на желаемый результат. Мы предоставим вам список кандидатов на сотрудничество.

Студентку кафедры юриспруденции Александру заботит вопрос поддержки многодетных семей. Саша сама из такой семьи: у неё есть младшие брат и сестра. Она активно занимается научной деятельностью, рассматривает возможность стажировки в правительстве Тульской области.

— 2024 год объявлен Годом семьи. По указу Президента регионы должны принять ряд решений, призванных отвечать демографическим и культурным ценностям. В Тульской области интересная ситуация: продлить статус многодетной семьи можно до 23 лет старшего ребёнка при условии, что он учится в вузе. Но на младшего ребёнка льготы заканчиваются, когда старшему исполняется 18 лет. Хотелось бы скорректировать эту ситуацию.

Анастасию заверили, что уже в течение нескольких месяцев она сможет увидеть результат работы регионального правительства и получить исчерпывающий ответ на свой вопрос.

Анастасия Жукова, студентка кафедры журналистики, пришла на встречу с копной ярко зеленых волос. Вопрос её ожидаемо был про экологию.

— Меня уже несколько лет волнует вопрос экологии в Тульской области. Я была удивлена, что не нашла подходящих центров по переработке вторсырья. Они либо находятся далеко, либо принимают сырьё центнерами. На примере Москвы скажу: такие «центры» есть ещё на уровне семьи. Там собирают стеклотару, например, потому что за это дают льготы. Мой вопрос: есть ли на горизонте решение нашей проблемы?

Ответил Илья Беспалов:

— Сейчас работа с отходами — один из наших приоритетов. Мы работаем в том числе и над проблемой уборки мусора. Ещё в проекте у нас решение проблемы очистки сточных вод. Совсем скоро для этого появится дорогое оборудование. Наконец-то исчезнет неприятный запах в Заречье!

После встречи мы пообщались с другими её участниками. Они рассказали о своём студенческом пути и поделились планами на будущее.

Ксения Даильнева учится на первом курсе медицинского факультета ТулГУ. Всего две студентки пришли представить этот факультет. Поэтому, говорит Ксения, нужно держать лицо.

— Настроение прекрасное! Хотелось бы освещать проблемы, связанные с медициной. В этот раз, к сожалению, вопрос задать не удалось, но ещё всё впереди. Я, например, в будущем планирую заняться научной деятельностью. Хочу предложить на базе перинатального и онкологического центров открыть научные подразделения. На их базе можно было бы совмещать науку с учёбой. Вдохновлялась примером Национального центра имени Кулакова и онкологического института Герцена. Проекта ещё нет, но идей много. Буду размышлять!

Дарья Антоненко выступила в роли наблюдателя. Сейчас ей 18 лет, это её первая встреча в «Октаве». Она узнала много нового и теперь готовит вопросы к следующей встрече.

— Встреча очень комфортная. Здорово, что представители власти уделяют время молодёжи. Вопросов пока у меня нет, больше интересно послушать: и что спрашивают, и как отвечают. Даже про смежные области! Больше всего мне понравился Вячеслав Федорищев: держал планку, сам проявлял инициативу в разговоре и задавал вопросы!

Юлия Стрелкова магистрант. Ей 23 года. Она работает в департаменте воспитательной работы педагогом-организатором. Обожает концерты, творческие форумы. На встречу пришла с удовольствием!

— Люблю День студента: вместе собираются самые энергичные ребята. Здорово окунаться в эту атмосферу. Послушала всё с удовольствием, особенно про молодёжную политику — я работаю в этой сфере. С учёбой работу не всегда удаётся легко совместить. Но если чего-то правда хочешь, успевать придётся! Интересно было узнать, как ребята видят проблемы региона и что предлагают.

Владимиру Дементьеву 20 лет. Он представляет Тульский государственный педагогический университет. Его страсть — наука.

— Чтобы попасть на встречу, мы отправляли заявки, указывали там наши достижения, рассказывали, где и как учимся. Большая удача услышать лично от влиятельных людей, как планируется решать проблемы города и региона. Меня больше всего волнует проблема образования: я стремлюсь заниматься научной деятельностью. Учёба для меня — самоцель: каждая вершина, которую я покоряю, для меня важна.

Наталье Щербаковой тоже 20 лет. Она уже планирует принять участие в следующей встрече с региональными представителями власти.

— Я пришла представить студенческое научное общество факультета истории и права ТГПУ. Послушала, что интересного говорят о науке. Услышала много нового! Рада, что такие важные люди готовы идти на контакт. Они нас восприняли не как детей или несерьёзных личностей! Если в следующем году попаду на встречу, задам вопрос про науку либо про творчество. Мне как представителю молодёжи это важно.