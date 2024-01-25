Более 200 жителей Плавска отравились водопроводной водой: возбуждено уголовное дело

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Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего года, заявил глава тульского Управления СКР Владимир Усов.

Общаясь с журналистами, главный следователь региона уточнил, что по факту массового отравления жителей Плавска проводятся следственные действия.

– Установлено, что все потерпевшие пили сырую воду. Мы назначили ряд экспертиз, осмотрели водонапорную башню и систему очистки. Следствие ведут сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.

Сотрудникам ведомства предстоит дать правовую оценку действиям специалистов муниципального предприятия, отвечающего за качество водоснабжения райцентра.