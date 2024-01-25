Более 200 жителей Плавска отравились водопроводной водой: возбуждено уголовное дело

Общаясь с журналистами, главный следователь региона уточнил, что по факту массового отравления жителей Плавска проводятся следственные действия.
– Установлено, что все потерпевшие пили сырую воду. Мы назначили ряд экспертиз, осмотрели водонапорную башню и систему очистки. Следствие ведут сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.
Сотрудникам ведомства предстоит дать правовую оценку действиям специалистов муниципального предприятия, отвечающего за качество водоснабжения райцентра.