Скидка на «коммуналку» и освобождение от налогов: какие льготы могут получить тульские добровольные пожарные

С докладом выступил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Варин. По его словам, с 2021 по 2023 год в Тульской области было создано 68 добровольных пожарных команд.
Разработана Концепция развития пожарной охраны, которая предусматривает поэтапное создание и развитие подразделений добровольной пожарной охраны. В этом году планируется создать 40 добровольных пожарных команд, в следующем – 36, в 2026 году – 35.
По инициативе регионального управления спасательного ведомства, для членов добровольных пожарных команд предусмотрены льготы:
- Денежное вознаграждение за привлечение добровольного пожарного к несению службы (дежурству),
- Компенсация проезда к месту несения службы и обратно, выплаты за использование личного транспорта, компенсация расходов на оплату ЖКУ,
- Личное страхование,
- Первоочередное поступление детей в детские сады и кадетские общеобразовательные учреждения,
- Освобождение от уплаты земельного и имущественного налога.