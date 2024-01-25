Скидка на «коммуналку» и освобождение от налогов: какие льготы могут получить тульские добровольные пожарные

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На заседании коллегии ГУ МЧС России по Тульской области обсудили развитие в регионе добровольческого движения.

С докладом выступил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Варин. По его словам, с 2021 по 2023 год в Тульской области было создано 68 добровольных пожарных команд.

Разработана Концепция развития пожарной охраны, которая предусматривает поэтапное создание и развитие подразделений добровольной пожарной охраны. В этом году планируется создать 40 добровольных пожарных команд, в следующем – 36, в 2026 году – 35.

По инициативе регионального управления спасательного ведомства, для членов добровольных пожарных команд предусмотрены льготы: