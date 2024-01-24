На улучшение системы водоснабжения в Тульской области потратят более миллиарда рублей

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За пять лет существования проекта на модернизацию систем направили 2,2 млрд рублей.

В регионе продолжают реализацию проекта «Чистая вода». За четыре года построили 13 объектов, реконструировали 7,1 км водопроводных сетей, что улучшило качество питьевой воды для 70 тыс. человек.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, на улучшение системы водоснабжения в 2024 году направят более 1,3 млрд рублей.



За время реализации регионального проекта «Чистая вода Тульской области» отремонтировано около 260 км водопроводных сетей, 68 скважин, 31 водонапорная башня, восемь станций водоподготовки, 12 насосных станций. Количество аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения после ремонтов снизилось на 18% по сравнению с 2022 годом.

— Модернизация сетей водоснабжения — одна из ключевых задач в сфере ЖКХ, решение которой направлено на сохранение здоровья и улучшение качества жизни населения, — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Всего с 2018 года на модернизацию водоснабжения было направлено 2,2 млрд рублей.