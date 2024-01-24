Более 300 рабочих вышли на уборку улиц Тулы

Фото пресс-службы администрации Тулы

Также в городе будут работать более 200 единиц техники.

Сегодня, 24 января, в Туле будут убирать и вывозить снег, обрабатывать тротуары и собирать летучий мусор.

Днем задействуют более 300 рабочих, свыше 200 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр Тулы». Привлекут уборочные машины и других подрядчиков.

За минувшие сутки вывезли около 4 тыс. куб. м снега, израсходовали почти 900 тонн противогололедных материалов.

Как рассказали в администрации Тулы, накануне снег вывезли с ул. Октябрьской, Оружейного переулка, Советской, Пролетарской, Ак. Павлова, Н. Руднева, Коминтерна, Циолковского, Благовещенской, Старокалужского моста, пл. Ленина, Благовещенского переулка. Шнекороторный очиститель убрал сугробы на ул. Скуратовской, М. Жукова, в Балтийском и Школьном переулках, на ул. Белоусова, Октябрьской, Л. Толстого, пос. Л. Толстого, на дороге на Матвеевские дачи.

Автогрейдер работал на ул. Октябрьской, Советской, Бандикова, Демьянова, Алексинском шоссе, на ул. Машинистов, Овражной, в проезде Энергетиков, в п. Басово-Прудном, на ул. Центральной, Автомобилистов, Клубной, Шахтерской, Шоссейной, Володарского, в Оружейном переулке.