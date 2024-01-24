Подделывали Jameson, Hennessy и водку: туляки заработали на контрафакте алкоголя более 9,8 млн рублей

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десятерых соучастников организованной группы в возрасте от 20 до 62 лет.

Их обвиняют в производстве, приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужого товарного знака.

Следствие установило, что 48-летний туляк начал заниматься нелегальным производством с 1 января 2021 года. В его подчинении было девять человек, роли между ними четко распределены. Они закупали этиловый спирт, подделывали алкоголь известных брендов. По информации Myslo, это были Jack Daniel’s, Jameson, Chivas, Hennessy, шампанское Bosca, а также водка «‎Хортица»‎, «‎Гжелка», «‎Талка», «‎Арбатская» и многие другие популярные алкогольные напитки.



Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Как уточнили в СУ СКР по Тульской области, обвиняемые даже построили склад для изготовления и хранения продукции в Алексинском районе. Нелегальные помещения, в которых хранился подпольный алкоголь, были в Привокзальном, Киреевском районах. Один из складов нашли в гараже, расположенном в Щекино.

— Преступный доход фигурантов составил свыше 9,8 млн рублей. В ходе следствия изъято более 25 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также около 3 тыс. литров этилового спирта и спиртосодержащей продукции, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В прокуратуре Тульской области отметили: клиентскую базу злоумышленники сформировали быстро, поскольку цена предлагаемой продукции была значительно ниже, чем в официальных магазинах.

Преступная деятельность была пресечена в конце декабря 2022 года. Организованную группу выявили сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Сейчас дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.