Более 350 туляков посетили занятия «Школы финансовой грамотности»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По её словам, за три года реализации региональной программы количество мероприятий по финансовому просвещению возросло более чем в 10 раз.

– Необходимо ставить задачу по формированию всеобщей финансовой культуры, влияющей на осознанное поведение человека. Все это в итоге будет способствовать благосостоянию наших жителей, их защите от киберпреступлений, – сказала Ольга Гремякова.

Руководитель регионального отделения Банка России Юнэсса Васина отметила, что по итогам реализации онлайн-проекта Банка России «Грамотный инвестор» Тульская область заняла 9 место в стране, по количеству проведённых вебинаров по финансовой грамотности – 6 место.

Министр труда и социальной защиты населения Татьяна Абросимова рассказала, что с 2021 по 2023 год в регионе для детей-сирот и выпускников интернатов прошла «Школы финансовой грамотности». Курс обучения состоял из 9 очных занятий по построению финансового плана, планированию бюджета, защите от финансового мошенничества и т. д.

Занятия проходили в формате виртуальных экскурсий и онлайн-уроков. В прошлом году их посетили более 350 человек. Ольга Гремякова отметила, что уже идет работа по формированию региональной программы по повышению финансовой грамотности до 2030 года с учетом федеральной стратегии.

План программы включает пять блоков, в том числе формирование основ рационального финансового поведения, системы наставничества и волонтеров финансовой грамотности, создание и проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности.