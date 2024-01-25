  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Более 350 туляков посетили занятия «Школы финансовой грамотности» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 350 туляков посетили занятия «Школы финансовой грамотности»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Более 350 туляков посетили занятия «Школы финансовой грамотности»

Заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова провела заседание профильного координационного совета.

По её словам, за три года реализации региональной программы количество мероприятий по финансовому просвещению возросло более чем в 10 раз.

– Необходимо ставить задачу по формированию всеобщей финансовой культуры, влияющей на осознанное поведение человека. Все это в итоге будет способствовать благосостоянию наших жителей, их защите от киберпреступлений, – сказала Ольга Гремякова.

Руководитель регионального отделения Банка России Юнэсса Васина отметила, что по итогам реализации онлайн-проекта Банка России «Грамотный инвестор» Тульская область заняла 9 место в стране, по количеству проведённых вебинаров по финансовой грамотности – 6 место.

Министр труда и социальной защиты населения Татьяна Абросимова рассказала, что с 2021 по 2023 год в регионе для детей-сирот и выпускников интернатов прошла «Школы финансовой грамотности». Курс обучения состоял из 9 очных занятий по построению финансового плана, планированию бюджета, защите от финансового мошенничества и т. д. 

Занятия проходили в формате виртуальных экскурсий и онлайн-уроков. В прошлом году их посетили более 350 человек. Ольга Гремякова отметила, что уже идет работа по формированию региональной программы по повышению финансовой грамотности до 2030 года с учетом федеральной стратегии.

План программы включает пять блоков, в том числе формирование основ рационального финансового поведения, системы наставничества и волонтеров финансовой грамотности, создание и проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 07:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
финансовая грамотностьправительство Тульской областикоординационный совет
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» покажет тулякам, как искать пропавших людей
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» покажет тулякам, как искать пропавших людей
Погода в Туле 25 января: умеренные осадки и до +1
Погода в Туле 25 января: умеренные осадки и до +1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.