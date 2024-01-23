Туляков приглашают на ярмарку вакансий промышленных предприятий

Фото ЦНЗ по Тульской области

10 тульских организаций представят около 200 вакантных рабочих мест на промышленных предприятиях. Напрямую встретиться с представителями отделов кадров жители города могут на ярмарке вакансий, которая пройдет 25 января в Кадровом центре «Работа России».

Работодатели предложат вакансии для опытных специалистов и соискателей без опыта по следующим профессиям: оператор связи, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту автомобилей, стропальщик, фрезеровщик, тракторист, электромонтер, инженер, главный специалист. Среди участников ярмарки: АО «Тулажелдормаш», АО «Газпром газораспределение Тула», АО «Почта России», ООО «Металлопрокатный завод», ООО «Станкотехника».

— Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы, — рассказали в пресс-службе Центра занятости населения Тульской области.

Специалисты Кадрового центра проконсультируют всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка трудоустройства пройдет в здании ЦЗН, расположенном по адресу ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14 до 16 часов.