Перевозчикам Тулы пригрозили претензионной работой за срывы расписания движения

В связи с многочисленными жалобами туляков на работу общественного транспорта перевозчиков вызвали на совещание.

По поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова проанализирована работа общественного транспорта. 22 и 23 января в утренние часы проведен мониторинг работы общественного транспорта. Специалисты оценивали работу маршрутов № 28, 33, 34, 18, 62, 5, 24, 25, 40, 21, 21а, 12, 21,12/15, 61 и др.

Итоги проверки подвели на совещании в управлении по транспорту и дорожному хозяйству. Его провел начальник управления Алексей Хардыбакин с представителями городских перевозчиков.

Всего в Туле работает 88 маршрутов общественного транспорта, их них 73 — автобусных, 5 — троллейбусных, 10 — трамвайных. В будние дни планируемый выход на линии составляет более 600 единиц техники.

По итогам мониторинга на нескольких маршрутах зафиксировано несоблюдение расписания.

На совещании представители компаний-перевозчиков объяснили задержки автобусов неблагоприятными погодными условиями: морозы и резкие перепады температуры сказываются на работе техники. Сбой в расписании случается в том числе из-за сходов транспорта по технической неисправности.

Алексей Хардыбакин отметил, что нарушение интервала недопустимо, и указал на необходимость уделять особое внимание состоянию транспортных средств и соблюдению действующего расписания. В противном случае будет проводиться претензионная работа по неисполнению транспортной работы в полном объеме. Данный вопрос находится на контроле администрации города.

Перевозчики приняли к сведению критику и обещали приложить все усилия, чтобы задержек в расписании не было.

На совещании обсудили обновление автопарка. В этом году муниципальное предприятие «Тулгорэлектротранс» получит новые автобусы, что повысит качество транспортного обслуживания населения.

С середины декабря 2023 года по поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова в муниципальном транспорте реализуется бескондукторная система оплаты в трамваях. Это позволило сократить время в пути. Установка валидаторов планируется также в троллейбусах и автобусах.