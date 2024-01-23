  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Перевозчикам Тулы пригрозили претензионной работой за срывы расписания движения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Перевозчикам Тулы пригрозили претензионной работой за срывы расписания движения

Перевозчикам Тулы пригрозили претензионной работой за срывы расписания движения

В связи с многочисленными жалобами туляков на работу общественного транспорта перевозчиков вызвали на совещание.

По поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова проанализирована работа общественного транспорта. 22 и 23 января в утренние часы проведен мониторинг работы общественного транспорта. Специалисты оценивали работу маршрутов № 28, 33, 34, 18, 62, 5, 24, 25, 40, 21, 21а, 12, 21,12/15, 61 и др. 

Итоги проверки подвели на совещании в управлении по транспорту и дорожному хозяйству. Его провел начальник управления Алексей Хардыбакин с представителями городских перевозчиков. 

Всего в Туле работает 88 маршрутов общественного транспорта, их них 73 — автобусных, 5 — троллейбусных, 10 — трамвайных. В будние дни планируемый выход на линии составляет более 600 единиц техники. 

По итогам мониторинга на нескольких маршрутах зафиксировано несоблюдение расписания. 

На совещании представители компаний-перевозчиков объяснили задержки автобусов неблагоприятными погодными условиями: морозы и резкие перепады температуры сказываются на работе техники. Сбой в расписании случается в том числе из-за сходов транспорта по технической неисправности.

Алексей Хардыбакин отметил, что нарушение интервала недопустимо, и указал на необходимость уделять особое внимание состоянию транспортных средств и соблюдению действующего расписания. В противном случае будет проводиться претензионная работа по неисполнению транспортной работы в полном объеме. Данный вопрос находится на контроле администрации города.

Перевозчики приняли к сведению критику и обещали приложить все усилия, чтобы задержек в расписании не было. 

На совещании обсудили обновление автопарка. В этом году муниципальное предприятие «Тулгорэлектротранс» получит новые автобусы, что повысит качество транспортного обслуживания населения.

С середины декабря 2023 года по поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова в муниципальном транспорте реализуется бескондукторная система оплаты в трамваях. Это позволило сократить время в пути. Установка валидаторов планируется также в троллейбусах и автобусах. 

По работе общественного транспорта можно обращаться в профильное управление по телефону 55-64-73, с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
общественный транспортрасписание
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на ярмарку вакансий промышленных предприятий
Туляков приглашают на ярмарку вакансий промышленных предприятий
В Богородицке пропал молодой парень
В Богородицке пропал молодой парень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.