Начался прием заявок на участие в конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС

Деревня Красный Холм Воловского района небольшая, в ней живут около 150 человек.

Александра Дьячкова – У нас еще в начале прошлого года была только маленькая детская площадка и больше детям некуда было податься. Поэтому задумались о необходимости спортивной площадки. Своими силами мы бы ее не смогли купить – это недешевое удовольствие, поэтому решили попытаться поучаствовать в конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС, – рассказывает Александра Дьячкова, староста д. Красный Холм.

Не все жители верили в успех, кто-то сомневался, что проживающих в деревне не так много и более крупные населенные пункты их обойдут. Но оказалось, что важно не количество, а упорство:

– Когда началось голосование, мы не спали, трудились, просили всех своих родственников и знакомых поддержать нашу заявку. Для наших жителей я записывала видео и рассылала, чтобы всем объяснить, как проголосовать. Это видео, кстати, сейчас уже ушло за пределы Красного Холма. Оно помогает и жителям других населенных пунктов! Я рада этому. Что же касается голосования, то мы смогли победить, набрав 1060 голосов!

Сегодня спортивная площадка в деревне Красный Холм – это место встреч всех жителей. На ней занимаются дети и молодежь, старшее поколение тоже с удовольствием приходит тренироваться.

– Конкурс в этом году проходит в четвертый раз. За все время существования программа доказала свою эффективность и востребованность. За три года на конкурс было подано более 700 заявок, реализовано более 70 объектов. Заявки на этот год начали приниматься с 15 января, уже подано более 100, – рассказал Борис Воловатов, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте moydvor71.ru.

В конкурсе 2024 года в населенных пунктах победителей установят установят многофункциональные площадки для игровых видов спорта, скейт-площадки, детские площадки, спортивные площадки, зоны для досуга и отдыха.

Оформить заявку просто: надо указать выбранный для обустройства объект и его типовой проект, а также кратко обосновать необходимость обустройства и указать планы жителей по дальнейшему благоустройству территории.

Помимо этого, заявка должна содержать перечень мероприятий, подтверждающих вовлеченность в 2023 году сельского старосты, руководителя ТОС в решение вопросов местного значения, краткое описание проведенных мероприятий, направленных на популяризацию конкурсного проекта. Их старосты и руководители ТОС проводили на первом этапе конкурса, с середины декабря прошлого года. Указанные в заявке мероприятия необходимо сопроводить фотографиями состоявшихся событий.

Ответственное и подробное заполнение заявки важно, потому что от этого зависит количество баллов, которые можно набрать по каждому из критериев оценки.

Прием заявок будет проходить по 29 января. После начнется следующий этап конкурса – модерация заявок.

Сроки проведения этапов конкурса инициативных проектов в 2024 году:

с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года – проведение мероприятий, направленных на популяризацию проекта по благоустройству территории населенного пункта;

с 15 января по 29 января 2024 года – прием заявок;

с 30 января по 14 марта 2024 года – модерация заявок администрациями муниципальных образований Тульской области и организатором конкурса;

с 18 марта по 1 апреля 2024 года – голосование жителей Тульской области в поддержку конкурсных заявок;

до 30 апреля 2024 года – определение победителей конкурса;

до 30 октября 2024 года – реализация проектов.

Подробнее с правилами подачи заявок и другими деталями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС.