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Новогоднее желание сбылось: юный туляк полетал на тренажере вертолета «Авиалесоохраны»
Фото: Федеральная Авиалесоохрана «ВКонтакте».

Новогоднее желание сбылось: юный туляк полетал на тренажере вертолета «Авиалесоохраны»

Дима давно мечтал побывать в роли пилота, и наконец ему это удалось.

Дима Зараев увлекается самолётами, авиацией, владеет большой коллекцией игрушечных воздушных судов. Долгое время он мечтал увидеть, как выглядит кабина пилота и как приходит обучение на авиатренажёрах.

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В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» мечта Димы осуществилась. Он побывал в центре ФБУ «Авиалесоохрана» — ведущем центре подготовки парашютистов-пожарных, десантников-пожарных, летчиков-наблюдателей.

Вместе со специалистами Дима совершил тренировочные полеты на комплексном тренажере вертолета МИ-8 МТВ и тренажере легкомоторного вертолёта Робинсон R-44.

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Исполняющий обязанности начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилл Провин отметил:

— Принимать участие в таких акциях, как «Елка желаний», и исполнять заветные мечты детей — важно. Это своего рода марафон добра, который помогает верить в чудеса и в будущем перерастать мечтам в масштабные цели! Желаем Дмитрию успехов в учебе, не переставать мечтать и двигаться только вперед!

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