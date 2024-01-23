Соцфонд рассказал, на что туляки тратят маткапитал

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Социальный фонд России одобрил почти 11 тысяч заявок туляков на получение средств из материнского капитала.

В 2023 году отделение СФР по Тульской области одобрило 10 883 заявления семей о расходовании материнского капитала на действующие направления программы. Всего региональный Соцфонд перечислил по распоряжениям родителей свыше 4 млрд рублей.

Чаще всего туляки использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий — 6134 семей. На эти цели было потрачено 3,5 млрд рублей.

Ежемесячную выплату на ребёнка до трех лет предпочла получать 2371 семья Тульской области, им направлено 361,7 млн рублей.

Третье по популярности направление — образование. Учебным организациям в 2023 году тульское отделение СФР направило 156,9 млн рублей на обучение 2336 детей.

Программа поддержки семей с детьми действует в России с 2007 года. За эти годы жителям Тульской области выдано более 113 тысяч сертификатов на материнский капитал.

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,4%, его размер составит 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. Если в семье появится еще один ребенок, родителям положена доплата 202 тыс. рублей.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию родителей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет или покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Программа позволяет выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким.