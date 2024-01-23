Тулячка пыталась приворожить мужчину и сгорела заживо

Вечером 13 января на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Замочной в Туле. Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли квартиру, из которой шёл сильный запах дыма, и обнаружили страшную картину: на полу в ванной комнате находилась наполовину обгоревшая женщина. Сотрудники МЧС вызвали скорую, но 34-летняя потерпевшая скончалась до приезда медиков. Myslo стали известны подробности этой ужасной трагедии.

Кристина П. (имя изменено. — Прим. ред.) в 2023 году вернулась в Тулу из Испании. По нашей информации, женщина прожила за границей 8 лет вместе с молодым человеком, но рассталась с ним прошлым летом. Одной из причин для расставания являлась тяга Кристины к выпивке.

— Уже в России она обратилась за помощью к специалистам. Переехала к маме, чтобы та помогала ей лечиться и контролировать себя. При этом Кристина страдала от жуткой депрессии из-за тяжелого расставания. Пыталась восстановить отношения, но не получалось. Дошло до того, что начала консультироваться с гадалками на предмет того, как бы с помощью обряда вернуть бывшего, — рассказывает Myslo источник, знакомый с ситуацией.

По словам нашего источника, вечером 13 января женщина пыталась совершить обряд на возврат бывшего парня. Дождалась, пока мама уедет в Городской концертный зал и приступила к ритуалу.

— По всей видимости, то ли ей подсказал кто-то, то ли сама в интернете вычитала, как и что нужно сделать. В комнате позже обнаружат ножницы и куски её отрезанных волос. Вероятно, их необходимо было сжечь, но что-то пошло не так, и пламя перекинулось на Кристину, — продолжает наш источник.

Женщина в буквальном смысле вспыхнула, как факел, попыталась сбить пламя и побежала в ванную, но там потеряла сознание от жуткой боли. К приезду спасателей огонь успел перебраться на натяжной потолок и полностью оплавить его. Кроме этого, в комнате закоптилась стена на площади 1 кв. м.

В региональном Следственном комитете нам сообщили, что по данному факту в настоящий момент следователями организована доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.