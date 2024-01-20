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Как доехать до Старого Басово и Северной Мызы: туляки продолжают жаловаться на отсутствие транспорта

Как доехать до Старого Басово и Северной Мызы: туляки продолжают жаловаться на отсутствие транспорта

Жители просят администрацию Тулы обратить внимание на проблемы тех, кто не имеет личного транспорта и полностью зависят от общественного

В редакцию Myslo продолжают поступать обращения туляков, недовольных качеством работы общественного транспорта. На этот раз о несоблюдении расписания сообщили жители деревни Старое Басово с Северной Мызы.

«У жителей Старого Басово год начался со страданий, и они продолжаются вплоть до сегодняшнего дня [19 января]. Сегодня утром на маршруте было два автобуса № 38! После 9 часов утра они почему-то на пару отстраивались в Мясного! Сейчас вечер, та же история: вернуться домой нет возможности. Диспетчер, отвечавший вечером, явно не на той должности, которую ему разрешает интеллект. Прошу людей, не равнодушных к этой теме, совместно добиваться решения этой проблемы!» — написал мужчина.

С подобной проблемой столкнулись и жители Северной Мызы:

«У нас всего два маршрута: № 72 „Северная Мыза — Московский вокзал“, и 39а „Северная Мыза — станция Южная“. Есть ещё коммерческий №158к, но они маленькие, всех желающих не увезут, а с коляской туда не сядешь. Мы приписаны ко 2-й поликлинике в Заречье, с детьми к специалистам нужно ездить туда. Многие работают на заводах с 7:00.  А последнюю неделю на маршруты из 4 машин выезжают только 2. Позавчера муж ехал с ночной смены и постоял на Южном больше часа –не было автобусов по 39а маршруту, хотя по расписанию за это время должны были три машины проехать. 18 января с работы на Московском простояли больше часа, и это в пургу. Не было машин на 18:05; 18:20; 18:50; 19:05. Приехал только на 19:15.Одна машина постояла на Московском и уехала в сторону города. Сейчас стою на Северной Мызе, опять за час ни одной машины. Ни по 72, ни по 39а маршрутам, едут только коммерческие 158к», – рассказала жительница микрорайона.

Myslo направил информацию в администрацию Тулы для уточнения причин нарушения расписания.

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