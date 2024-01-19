  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алгоритм уборки города в непогоду: разъяснение администрации Тулы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алгоритм уборки города в непогоду: разъяснение администрации Тулы

Алгоритм уборки города в непогоду: разъяснение администрации Тулы

В зимний период работы по очистке и обработке улично-дорожной сети города ведут в круглосуточном режиме.

Первоочередная задача коммунальных служб — обеспечить безопасное передвижение автотранспорта и пешеходов. 

«Службы города следят за прогнозами погоды. После поступления официальных сообщений от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составляются графики работ специализированной техники», — сообщили в администрации регионального центра.

Коммунальная техника выходит на улицы города с началом снегопада и посыпает дороги противогололедными материалами: реагент, песко-соляная смесь или техническая соль по необходимости. 

Спустя 3-4 часа на дороги выезжают колонны спецтехники для очистки проезжей части от снежной массы. Именно столько времени необходимо, чтобы реагент начал действовать. Реагенты не дают снегу уплотняться под колесами машин. 

Далее снова проводится посыпка дорог противогололедным материалом для предотвращения образования наледи.

В сильный снегопад такие уборочные циклы могут проводиться несколько раз в сутки.

В период снегопада в первую очередь посыпают наиболее опасные места улично-дорожной сети: развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, мосты, путепроводы, спуски, подъемы, остановки общественного транспорта, площадь железнодорожного вокзала и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств, а также причинения вреда здоровью или смерти. По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной. 

Уборка и обработка противогололедным материалом ведется, начиная от магистральных улиц к второстепенным и далее в сельских поселениях. Ближе к утру прочищаются и обрабатываются маршруты школьных автобусов.

Уборка снега с тротуаров и проездов на придомовых территориях — зона ответственности управляющих компаний. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 14:34 −2
Другие статьи по темам
Событие
уборка снегаснегопадкоммунальные службы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле засняли «крадущийся» Renault
В Туле засняли «крадущийся» Renault
Торговые сети начали оснащаться pos-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC
Торговые сети начали оснащаться pos-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.