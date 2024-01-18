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Почётный гражданин Тулы Сергей Серебряков отметил 85-летие
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Почётный гражданин Тулы Сергей Серебряков отметил 85-летие

С праздником его поздравила заместитель главы администрации города Инесса Фельдман.

Инесса Леонидовна поблагодарила Сергея Петровича за активную жизненную позицию и огромный вклад в процветание родного края, а также вручила юбиляру подарок.

– Благодаря своему упорству, безграничной преданности выбранному делу и любви к Родине вы стали достойным примером для всех нас и, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вы показали, как желание трудового и духовного роста помогает достигать колоссальных вершин. Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья и всех благ, – отметила она.

справка Myslo

Сергей Петрович Серебряков родился в Туле в 1939 году. В 1956 году окончил Косогорскую среднюю школу № 47, поступил в Тульское городское техническое училище № 1, получил специальность слесаря-лекальщика.

С 1960 по 1963 год проходил военную службу в ракетных частях в Казахстане. За годы работы на Тульском патронном заводе был отмечен как выдающийся слесарь-инструментальщик. Обучил своей профессии более 80 человек, которые успешно трудятся на тульских предприятиях и делятся опытом с юными коллегами. С 1994 года – заслуженный Ветеран труда завода.

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