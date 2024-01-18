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Где в Туле не будет света 19 января

Где в Туле не будет света 19 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 143-в, 141, 145, 145-а, 149,
  • ул. Новомосковская, 7,
  • ул. Рязанская, 56,
  • ул. Клюева 1-39 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 21-а,
  • ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а,
  • ул. Щорса 1, 2,
  • ул. Шевченко, 21, 26, 28, 28-а,
  • ул. Станиславского, 37, 37-а, 37-в, 48, 51,
  • ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.), 43-б,
  • ул. Токарева, 11-17 (нечётн.), 8, 10, 16, 18, 28, 30,
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 30-48 (чётн.), 31-45 (нечётн.), 36-а, 38-а, 46-а,
  • ул. Парижской Коммуны, 27-а,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б
  • 13-й пр-д, 20-23,
  • пос. Скуратово: пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 10,
  • пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
  • ул. Шахтёрская, 13-33 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3,
  • ул. Автомобилистов, 20, 22, 25, 26,
  • ул. Клубная, 1,
  • Мясново: ул. Болотова, 70, 72,
  • ул. Рогова, 14,
  • ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 4-й пр-д, 64.

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