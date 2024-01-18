Где в Туле не будет света 19 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 143-в, 141, 145, 145-а, 149,
- ул. Новомосковская, 7,
- ул. Рязанская, 56,
- ул. Клюева 1-39 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 21-а,
- ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а,
- ул. Щорса 1, 2,
- ул. Шевченко, 21, 26, 28, 28-а,
- ул. Станиславского, 37, 37-а, 37-в, 48, 51,
- ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.), 43-б,
- ул. Токарева, 11-17 (нечётн.), 8, 10, 16, 18, 28, 30,
- ул. Галкина, 237,
- ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 30-48 (чётн.), 31-45 (нечётн.), 36-а, 38-а, 46-а,
- ул. Парижской Коммуны, 27-а,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б
- 13-й пр-д, 20-23,
- пос. Скуратово: пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 10,
- пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
- ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
- ул. Шахтёрская, 13-33 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3,
- ул. Автомобилистов, 20, 22, 25, 26,
- ул. Клубная, 1,
- Мясново: ул. Болотова, 70, 72,
- ул. Рогова, 14,
- ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22,
- 4-й пр-д, 64.