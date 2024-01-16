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Какие дома Тулы будут обесточены 17 января

Какие дома Тулы будут обесточены 17 января

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 26, 28, 93-117 (нечётн.), 97-а, 115-а,
  • ул. Гармонная, 22, 26, 33-а,
  • ул. Ложевая, 23-б, 123,
  • ул. Степанова, 84-а, 89-а,
  • ул. Бондаренко, 33, 35, 37,
  • ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Рязанская, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
  • пр-т Ленина, 129, 133-в,
  • ул. Волоховская, 8, 10,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • пер. Городской, 41,
  • ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Гайдара, 7,
  • ул. Бардина, 6,
  • пр-т Ленина, 102, 104, 104-б, 106, 110,
  • Калужское шоссе, 2, 6,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1,
  • п. Горелки: Московское шоссе, 32-60 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
  • ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.).

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