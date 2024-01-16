Какие дома Тулы будут обесточены 17 января

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Пролетарская, 26, 28, 93-117 (нечётн.), 97-а, 115-а,

ул. Гармонная, 22, 26, 33-а,

ул. Ложевая, 23-б, 123,

ул. Степанова, 84-а, 89-а,

ул. Бондаренко, 33, 35, 37,

ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9,

ул. Рязанская, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

пр-т Ленина, 129, 133-в,

ул. Волоховская, 8, 10,

ул. Рязанская, 44-б,

пер. Городской, 41,

ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20,

ул. Гайдара, 7,

ул. Бардина, 6,

пр-т Ленина, 102, 104, 104-б, 106, 110,

Калужское шоссе, 2, 6,

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1,

п. Горелки: Московское шоссе, 32-60 (чётн.), 1-41 (нечётн.),

ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.).