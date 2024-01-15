Тульских экспортеров бесплатно обучат основам экспортной деятельности 

Центр поддержки экспорта Тульской области (ЦПЭ) приглашает сотрудников предприятий, занимающихся экспортом товаров или услуг, а также компаний, планирующих выходить на международные рынки, пройти бесплатные очные обучающие семинары из курса «Жизненный цикл экспортного проекта».
На занятиях федеральные тренеры Школы экспорта РЭЦ расскажут о разработке плана экспортного проекта: от выбора зарубежного рынка и поиска первых покупателей до получения государственной поддержки экспортного проекта.
Формат проведения
Бизнес-тренинг по принципу «60% теории — 40% практики». Участники получают знания и на месте отрабатывают их на практике, решая задачи и кейсы.
Для кого
Для начинающих компаний-экспортеров, новых сотрудников действующих экспортеров.
Курс сочетает в себе лучшие практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и международный опыт.
«Программа экспортных семинаров — это курсы повышения квалификации для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала предприятий. Модульная система из пяти тем позволяет предпринимателю освоить как весь курс, так и отдельные темы», — отметила Дарья Медведева, руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области.
25 января — «Основы экспортной деятельности». Регистрация.
8 февраля — «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Регистрация.
20 февраля — «Правовые аспекты экспорта». Регистрация.
5 марта — «Документационное сопровождение экспорта». Регистрация.
19 марта — «Логистика для экспортеров». Регистрация.
Место проведения:
Центр «Мой бизнес» — г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к. 1.
По вопросам участия — Анастасия Архипова, ведущий менеджер по ВЭД, +7 (4872) 25-98-33 (доб. 154), [email protected].
Бесплатная образовательная программа реализуется ЦПЭ в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, оф. 426.
Сайт — Export71.ru.
Телефон — +7 (4872) 25-98-33.