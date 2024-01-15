Тульских экспортеров бесплатно обучат основам экспортной деятельности 

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На занятиях федеральные тренеры Школы экспорта РЭЦ расскажут о разработке плана экспортного проекта.

Центр поддержки экспорта Тульской области (ЦПЭ) приглашает сотрудников предприятий, занимающихся экспортом товаров или услуг, а также компаний, планирующих выходить на международные рынки, пройти бесплатные очные обучающие семинары из курса «Жизненный цикл экспортного проекта».

На занятиях федеральные тренеры Школы экспорта РЭЦ расскажут о разработке плана экспортного проекта: от выбора зарубежного рынка и поиска первых покупателей до получения государственной поддержки экспортного проекта.

Формат проведения

Бизнес-тренинг по принципу «60% теории — 40% практики». Участники получают знания и на месте отрабатывают их на практике, решая задачи и кейсы.

Для кого

Для начинающих компаний-экспортеров, новых сотрудников действующих экспортеров.

Курс сочетает в себе лучшие практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и международный опыт.

«Программа экспортных семинаров — это курсы повышения квалификации для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала предприятий. Модульная система из пяти тем позволяет предпринимателю освоить как весь курс, так и отдельные темы», — отметила Дарья Медведева, руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области.

расписание семинаров на 2024 год

25 января — «Основы экспортной деятельности». Регистрация.



8 февраля — «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров». Регистрация.



20 февраля — «Правовые аспекты экспорта». Регистрация.



5 марта — «Документационное сопровождение экспорта». Регистрация.



19 марта — «Логистика для экспортеров». Регистрация.



Место проведения:

Центр «Мой бизнес» — г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к. 1.

По вопросам участия — Анастасия Архипова, ведущий менеджер по ВЭД, +7 (4872) 25-98-33 (доб. 154), [email protected].



Бесплатная образовательная программа реализуется ЦПЭ в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, оф. 426.

Сайт — Export71.ru.

Телефон — +7 (4872) 25-98-33.

Реклама. Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства».