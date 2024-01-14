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Жильё или источник дохода: какие квартиры для бизнеса продают туляки
Фото: avito.ru

Жильё или источник дохода: какие квартиры для бизнеса продают туляки

Представляем новую подборку интернет-объявлений!

Покупка недвижимости – затратное дело. И многие, приобретая дополнительное жильё, хотят, чтобы оно хоть как-то окупало себя. Можно пойти по простому пути и найти платежеспособных, добросовестных квартиросъёмщиков. А можно выбрать более сложный вариант и превратить квартиру и коммерческую недвижимость.

В нашем очередном обзоре объявлений мы решили выяснить, сколько стоят квартиры, которые можно перевести в нежилой фонд и сдавать в аренду в качестве коммерческого помещения. Либо наоборот, где можно из нежилого помещения сделать квартиру. Таких вариантов нашлось мало – около 10. Мы выбрали из них те, которые соответствуют нашим обычным критериям: продажа от собственника, отсутствие долгов и обременений. Поехали!

 

Вариант с минимальной ценой на сегодня – большая однокомнатная квартира в Скурaтовo, на ул. Грибоедова площадью 37,8 кв. м. Тёплый кирпичный дом, окна выходят на солнечную сторону. Централизованное горячее водоснабжение.

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Первый этаж, есть большая лоджия с подвалом. Перед окном небольшой земельный участок, огороженный забором. Во дворе дома детский сад, в шаговой доступности две школы. Цена – 3,2 млн рублей.

 

Добавив 400 тысяч рублей, можно приобрести «двушку» в «сталинке» на ул. Волкова в Пролетарском районе. Площадь – 52 «квадрата». В квартире три огромных окна с решётками. В комнатах – натяжные потолки, на полу промышленный линолеум.

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По словам собственника, все коммуникации были обновлены, установлен новый электрический счётчик и газовая колонка. В доме недавно проводился капремонт. Раздельный санузел, имеется кладовка. В подвале под домом за квартирой закреплены два помещения для хранения вещей.

 

Однокомнатная квapтиpа в «хрущёвке» на ул. Бундурина площадью 31,4 кв. м. стоит 3,8 млн рублей. Парковая зона, второй дом от ул. Пepвoмaйской, во дворе имеется парковка.

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Вот что пишет продавец: «Высокий этаж, возможен вывод в нежилой фонд и использование помещения под коммерческую недвижимость. Хороший пешеходный и транспортный трафик».

 

Пять комнат в цокольном этаже дома на ул. Академика Обручева стоят 4,2 млн рублей. По документам объект нежилой, разделён на две половины. Одна половина в хорошем состоянии, вторая требует полного ремонта.

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Электроснабжение по 5 киловатт на каждую половину, установлены обратные клапаны на канализацию. По словам собственника, квартиру можно разделить на студии или апартаменты – хороший вариант для бизнеса.

 

Самый просторный и дорогой вариант сегодняшней подборки – семикомнатная квартира площадью 106 кв. м. в пятиэтажке на ул. Кауля с отдельным входом на высоком первом этаже. Сейчас там располагается офис, можно перевести в жилой фонд.

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Раздельный санузел, застеленный балкон. Около дома всегда есть парковочные места, у въезда установлен шлагбаум. Рядом детский сад, школа, остановка общественного транспорта, супермаркеты. Цена – 5750000 рублей.

Как считаете, друзья, можно ли считать покупку таких квартир удачным вложением денег? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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