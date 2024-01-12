В Суворове нерадивому отцу назначили 100 часов обязательных работ

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Мужчина забыл о своих родительских обязанностях и не платил алименты семилетнему сыну.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов находилось исполнительное производство в отношении 35-летнего гражданина о взыскании алиментов на содержание его семилетнего сына.

Нерадивый отец от уплаты алиментов уклонялся, участия в воспитании ребенка не принимал и накопил крупный долг. Пристав составил протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а суд назначил наказание – 100 часов обязательных работ.

После отработки мужчина всё равно будет обязан погасить долг. В противном случае ему грозит уголовное дело по аналогичной статье УК РФ. В прошлом году сотрудники УФССП России по Тульской области привлекли к административной ответственности 1046 неплательщиков алиментов.