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В Суворове нерадивому отцу назначили 100 часов обязательных работ
Фото из архива Myslo

В Суворове нерадивому отцу назначили 100 часов обязательных работ

Мужчина забыл о своих родительских обязанностях и не платил алименты семилетнему сыну.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов находилось исполнительное производство в отношении 35-летнего гражданина о взыскании алиментов на содержание его семилетнего сына.

Нерадивый отец от уплаты алиментов уклонялся, участия в воспитании ребенка не принимал и накопил крупный долг. Пристав составил протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а суд назначил наказание – 100 часов обязательных работ.

После отработки мужчина всё равно будет обязан погасить долг. В противном случае ему грозит уголовное дело по аналогичной статье УК РФ. В прошлом году сотрудники УФССП России по Тульской области привлекли к административной ответственности 1046 неплательщиков алиментов.

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Фотограф:
вчера, в 22:27 0
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Место
Тульская областьСуворовский район

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