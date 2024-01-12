«В списке есть, по факту нет»: в Плеханово жители потеряли каток

Фото из архива Myslo

Жители Большой Тулы пожаловались в соцсетях на отсутствие катка возле ФОКа в Плеханово (ул. Заводская, 21).

— Хочу уточнить у администрации города, администрации посёлка Плеханово: как у них получается прятать каток по адресу Заводская, 21 так, что его никто не может найти? В списках он есть, а по факту — нет. Кроме того, руководство нашего ФОКа сказало, что катка и не будет, так как нет дворника, кто расчистит и зальет площадку.

В администрации Тулы рассказали, что работы по подготовке катка в Плеханово были проведены еще в декабре 2023 года.

— Из-за плюсовой температуры поверхность катка стала непригодной для катания. С 10 января каток начнут заливать повторно, — ответили в пресс-службе администрации Тулы.