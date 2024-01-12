В администрации Тулы обсудили готовность коммунальщиков к резкому похолоданию

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В связи с предстоящим понижением температуры воздуха аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций переведены в режим повышенной готовности. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения людей. Илья Беспалов отметил, что особое внимание необходимо уделять вопросам отопления жилых домов и социальных объектов.

– Котельные должны обеспечивать бесперебойную подачу тепла и своевременно регулировать температуру в соответствии с погодой. Вопросы теплоснабжения – на особом контроле, организован круглосуточный мониторинг обращений, администрация города оказывает необходимое содействие в разрешении ситуаций. Важно понимать, что руководители организаций несут ответственность за работу котельных и обеспечение потребителей ресурсами, – подчеркнул глава администрации.

В ходе совещания Илье Беспалову доложили, что каждое обращение по вопросам отопления рассматривается индивидуально совместно с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Этот процесс контролируют профильные управления городской администрации.

По вопросам отопления жители могут обращаться в управляющие компании, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391 (номер для звонков со стационарного городского телефона).