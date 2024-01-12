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Тульским росгвардейцам передали автомобили, технику и оборудование
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульским росгвардейцам передали автомобили, технику и оборудование

Всё это будет использоваться силовиками при выполнении служебных задач в нашем регионе и в зоне СВО.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин передал региональному управлению Росгвардии три «Нивы», квадрокоптеры и другое специальное оборудование. Оно повысит мобильность подразделений и позволит более качественно выполнять поставленные задачи.

– С начала специальной военной операции губернатор уделяет значительное внимание материально-техническому обеспечению как подразделений Росгвардии, так и Минобороны России. Эта работа будет продолжена, – сказал Евгений Кирдяпкин. 

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Переданная техника будет использоваться как в Тульской области, так и на территории проведения специальной военной операции.  Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Владимир Цибульский поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку.

С начала СВО Тульская область на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. Им передают автомобильную технику, специальное оборудование, экипировку и обмундирование.

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