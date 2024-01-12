Тульским росгвардейцам передали автомобили, технику и оборудование

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Всё это будет использоваться силовиками при выполнении служебных задач в нашем регионе и в зоне СВО.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Евгений Кирдяпкин передал региональному управлению Росгвардии три «Нивы», квадрокоптеры и другое специальное оборудование. Оно повысит мобильность подразделений и позволит более качественно выполнять поставленные задачи.

– С начала специальной военной операции губернатор уделяет значительное внимание материально-техническому обеспечению как подразделений Росгвардии, так и Минобороны России. Эта работа будет продолжена, – сказал Евгений Кирдяпкин.

Переданная техника будет использоваться как в Тульской области, так и на территории проведения специальной военной операции. Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Владимир Цибульский поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку.

С начала СВО Тульская область на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку всем военнослужащим. Им передают автомобильную технику, специальное оборудование, экипировку и обмундирование.