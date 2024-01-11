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В январе ожидается пик ставок по ипотеке
Фото из архива Myslo

В январе ожидается пик ставок по ипотеке

Эксперты: они достигнут 15-18% и продержатся на этом уровне месяц-полтора.

Ключевая ставка Центрального Банка России составляет 16%. В связи с этим растут ставки банков по выдаче кредитов. 

Собеседники «‎Ведомостей» прогнозируют, что пик ставок по рыночной ипотеке в России случится в январе. Так, они достигнут 15-18% и продержатся на этом уровне месяц-полтора. 

Специалисты отмечают: отдельные банки могут поднимать ставки выше 17%. Это сделает ежемесячный платеж по кредиту неподъемным для большинства потенциальных заемщиков. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова предполагает: пик в 18% годовых будет достигнут в последней декаде января и продержится около полутора месяцев. Дальнейшая привлекательность ипотеки будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке и условий по льготным программам.

Эксперты допускают, что снижение ключевой ставки начнется не раньше третьего-четвертого квартала 2024 года.

Напомним, стабильный рост ключевой ставки наблюдается с июля 2023 года. Летом с 8,5% она выросла до 12%. В сентябре — до 13%, в октябре — сразу до 15%. 16% ставка достигла на последнем заседании Центрального Банка в декабре 2023 года. 

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