В галерее имени Любови Талимоновой открылись две новые экспозиции

Фото из архива Myslo

Одна из них называется «Древние мегалиты в творчестве Любови Талимоновой».

Вторая — «Экспозиция, составленная из экспонатов, личных вещей и уникальных фотографий, подаренных галерее космонавтом А. Я. Соловьёвым, участником пяти космических полётов».

Отметим, что вход в галерею и экскурсионное сопровождение бесплатные, надо только предварительно связаться с родителями художницы по тел. 8 930 890-21-21 .

Алексей Васильевич и Нила Леонтьевна Талимоновы встретят и проведут экскурсию по выставкам.

Любовь Талимонова окончила Киевский художественный институт. Она была художником, писателем, поэтом, иллюстратором, ярким представителем философского направления в искусстве. Она работала на холстах маслом, пастелью, но всё же любимая техника — гуашь на бумаге. Все её картины очень яркие и жизнерадостные.

Любовь Талимонова написала много сказок для детей и взрослых, нарисовала более 600 картин. Один английский литературный журнал назвал Любовь «русским Андерсеном».

В 2011 году художницы не стало. Родители обосновались в посёлке Свобода Щёкинского района Тульской области, здесь же открыли галерею имени своей дочери.