  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В галерее имени Любови Талимоновой открылись две новые экспозиции - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В галерее имени Любови Талимоновой открылись две новые экспозиции
Фото из архива Myslo

В галерее имени Любови Талимоновой открылись две новые экспозиции

Одна из них называется «Древние мегалиты в творчестве Любови Талимоновой».

Вторая — «Экспозиция, составленная из экспонатов, личных вещей и уникальных фотографий, подаренных галерее космонавтом А. Я. Соловьёвым, участником пяти космических полётов».
 
Отметим, что вход в галерею и экскурсионное сопровождение бесплатные, надо только предварительно связаться с родителями художницы по тел. 8 930 890-21-21
 
ce4624d6-0b13-49b7-99d9-8d3edb79bf6d_b.jpg
 
Алексей Васильевич и Нила Леонтьевна Талимоновы встретят и проведут экскурсию по выставкам. 
 
ae63bbd2-2748-44df-a21b-6e1dbf4b652e_2.jpg
 
Любовь Талимонова окончила Киевский художественный институт. Она была художником, писателем, поэтом, иллюстратором, ярким представителем философского направления в искусстве. Она работала на холстах маслом, пастелью, но всё же любимая техника — гуашь на бумаге. Все её картины очень яркие и жизнерадостные. 
 
Л.Талимонова, Мегалиты уходят в беск. Буклет.jpg
 
Любовь Талимонова написала много сказок для детей и взрослых, нарисовала более 600 картин. Один английский литературный журнал назвал Любовь «русским Андерсеном».
 
6a197b03-b849-452e-859a-aef626f86ff3.jpg
 
В 2011 году художницы не стало. Родители обосновались в посёлке Свобода Щёкинского района Тульской области, здесь же открыли галерею имени своей дочери.
 
Подробнее о трагической судьбе и творческом пути Любови Талимоновой мы писали ЗДЕСЬ

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 19:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставкакартиныхудожница
Люди
Любовь Талимонова
Место
Щекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Тульской области
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День Тульской области
В д. Улановка Киреевского района дотла сгорел жилой дом
В д. Улановка Киреевского района дотла сгорел жилой дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.