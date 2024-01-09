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В Туле запустили новый автобусный маршрут № 6
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле запустили новый автобусный маршрут № 6

Путь следования: Московский вокзал – Автовокзал – Онкологический центр.

Сегодня, 9 января, в Туле запустили новый муниципальный автобусный маршрут № 6 Московский вокзал — Автовокзал — Онкологический центр. Его обслуживает транспортная компания ООО «Ирбис» с предоставлением льгот.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на маршруте шесть единиц техники среднего класса. Время работы — с 6.30 до 23.10. Интервал движения составляет 20 минут, протяженность — 27,5 км.

Путь следования: Московский вокзал — Красноармейский проспект — улица Советская — проспект Ленина — Калужское шоссе — трасса P-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» — трасса P-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (в обратном направлении) — Калужское шоссе — проспект Ленина — улица Советская — Красноармейский проспект — Московский вокзал.

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