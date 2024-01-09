В трех школах Тульской области часть классов закрыли из-за проблем с отоплением

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В кабинетах, где температура ниже нормы, учебный процесс остановлен.

Об аварийных ситуациях их-за установившихся в регионе морозов на оперативном совещании правительства Тульской области рассказал директор Ситуационного центра губернатора Андрей Журавлев.

— За новогодние каникулы в Тульской области зафиксировано 423 оперативных события. Этот показатель больше прошлогоднего на 19,5%. Прирост наблюдается в основном за счет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, — рассказал Журавлев.

25 случаев отключения электроэнергии произошло в Заокском районе, 5 из них устранялись более 10 часов, 18 — в Туле, 14 –в Суворовском районе.

— На особом контроле — отопление в многоквартирных домах. Каждое сообщение отрабатывалось Государственной жилищной инспекцией Тульской области. На данный момент не решены вопросы по девяти адресам в Туле, трем — в Новомосковске, по одному — в Веневском и Киреевском районах, а также в Донском, — добавил руководитель Ситуационного центра.

Во всех больницах Тульской области температурный режим соответствует норме. Что касается образовательных учреждений, то за исключением трех температура в помещениях также поддерживается на нормативном уровне.

— По поступившей сегодня информации, в школе в пос. Шварцевском Киреевского района образовательный процесс оставлен в 11 кабинетах, в Донском в школе № 5 — в семи кабинетах. Также есть проблемы с отопление в школе пос. Грицовского Веневского района, — уточнил Журавлев.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко добавила, что ситуация во всех школах держится на контроле и уже разработан план доведения температурного режима до нормативного состояния.