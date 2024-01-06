В Туле жители многоквартирного дома остаются без воды со 2 января

Фото из архива Myslo.

Администрация взяла ситуацию на контроль, но коммуникации пока так и не отремонтировали.

В редакцию Myslo обратились жители многоквартирного дома на ул. Щегловская засека, 9 в Туле. Они рассказали, что со 2 января сидят без воды и канализации. В плачевной ситуации оказались восемь квартир в первом подъезде:

— Мы обращались во все инстанции, в том числе на сайт губернатора Тульской области, но проблема не решается. Вчера нам прислали сантехников из УК «Куб», которые два дня якобы проводили работы. Они просто уехали и ничего нам не объяснили. Жить без воды и канализации невозможно. Помогите нам!

В администрации Тулы Myslo ответили, что проблема возникла из-за того, что замерз стояк холодного водоснабжения в подъезде, а когда сантехники начали решать проблему, труба вообще лопнула:

— 4 и 5 января управляющая компания ООО «Куб» проводила работы по обогреву замерзшего стояка холодного водоснабжения. В результате проводимых работ стояк ХВС дал трещину (лопнул). 5 января управляющая компания начала работы по замене стояка холодного водоснабжения в 1-м подъезде. В настоящее время работы продолжаются. Вопрос находится на контроле администрации Тулы.