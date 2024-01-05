В Тулу идет потепление! Когда ждать ослабления морозов?

Стужа на Русской равнине вышла на пик, но она уже начинает слабеть. Последний раз такие морозы в начале января в Москве наблюдались более 40 лет назад.

Потепление будет пробиваться с запада. Всё это – следствия влияния циклонов, один из которых направит в Европейскую Россию поток атлантического тепла из Европы.

К началу следующей недели в западной половине Русской равнины температура приблизится к нормальным климатическим показателям. И в Москве и Туле потеплеет!

- С началом трудовых будней рост температуры станет более активным, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы, — рассказал синоптик Михаил Леус.

Уже 9 января температура воздуха может достичь –5 градусов. В течение следующей недели мощные порывы западного ветра будут разогревать воздух, пока к пятнице, 12 января, он не достигнет температурного нуля.