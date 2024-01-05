  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу идет потепление! Когда ждать ослабления морозов? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу идет потепление! Когда ждать ослабления морозов?

В Тулу идет потепление! Когда ждать ослабления морозов?

В Европейской России начинается «перераспределение» морозов.

Стужа на Русской равнине вышла на пик, но она уже начинает слабеть. Последний раз такие морозы в начале января в Москве наблюдались более 40 лет назад.
 
Потепление будет пробиваться с запада.  Всё это – следствия влияния циклонов, один из которых направит в Европейскую Россию поток атлантического тепла из Европы. 
 
К началу следующей недели в западной половине Русской равнины температура приблизится к нормальным климатическим показателям. И в Москве и Туле потеплеет!
 
- С началом трудовых будней рост температуры станет более активным, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы, — рассказал синоптик Михаил Леус.
 
Уже 9 января температура воздуха может достичь –5 градусов. В течение следующей недели мощные порывы западного ветра будут разогревать воздух, пока к пятнице, 12 января, он не достигнет температурного нуля.
 
В дальнейшем ожидается слабый минус с глубокими заморозками по ночам.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:48 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапотепление
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проводят уборку городских улиц и вывозят снег
В Туле проводят уборку городских улиц и вывозят снег
На пожаре в Заокском районе погиб мужчина
На пожаре в Заокском районе погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.